Aantal coronabesmettingen stijgt de komende weken door mutatie

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Europa zal in de komende weken waarschijnlijk verder toenemen, maar niet naar het niveau van eerdere golven. Dat verwacht de Europese gezondheidsdienst ECDC. Volgens de organisatie gaan er enkele nieuwe subvarianten van het virus rond. Die hebben de verzamelnaam F456L gekregen. Een van die versies is EG.5, dat de laatste weken steeds vaker opduikt in Nederland. Door de aanpassingen is het virus in staat om de afweer van mensen te omzeilen en ze toch te besmetten. Mensen worden er waarschijnlijk niet zieker van dan bij eerdere versies en de vaccins werken er ongeveer even goed tegen. Maar ouderen en mensen met een zwakke gezondheid kunnen wel ernstige coronaklachten krijgen, net als bij andere varianten. Hoeveel Nederlanders precies besmet zijn met het coronavirus is niet bekend. De centrale testen zijn gestopt. Het rioolwater wordt nog wel gemeten, en daarin zitten wel steeds meer virusdeeltjes. De concentraties zijn gestegen naar het hoogste niveau sinds half mei. Begin deze maand lagen bijna vijftig mensen met een coronabesmetting in een ziekenhuis, nu nadert dat aantal de honderd.