VS akkoord met sturen F-16’s van Nederland naar Oekraïne

De Verenigde Staten hebben goedgekeurd dat F-16-straaljagers vanuit Nederland en Denemarken naar Oekraïne worden gestuurd zodra de opleiding van Oekraïense piloten is voltooid. Volgens een Amerikaanse regeringsfunctionaris heeft de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken dat per brief laten weten aan de twee landen. Nederland en Denemarken verzorgen de opleiding van de Oekraïense piloten. Het duurt mogelijk nog een jaar voordat de F-16's daadwerkelijk worden verzonden. Vrijdag werd bekend dat de opleiding van de eerste Oekraïense vliegers vermoedelijk pas in de zomer van volgend jaar volledig is afgerond. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zegt op X, voorheen Twitter, de beslissing van Washington te verwelkomen. "Nu zullen we het onderwerp verder bespreken met onze Europese partners", schrijft Hoekstra.