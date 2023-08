Voortvluchtige Nederlander in Italië slapend bij kapel gevonden

De Italiaanse politie heeft de voortvluchtige Nederlander slapend aangetroffen op een bankje bij een kapel bij Torre Mondovì. De provinciale commandant Giuseppe Carubia van de carabinieri heeft dat bevestigd tijdens een persconferentie. Al eerder tijdens de zoektocht in een bosrijk gebied in de regio Piëmont kwam de 21-jarige man in het vizier van de agenten, maar hij wist toen te ontsnappen. De verdachte van het neersteken van zijn eigen vader en een familievriend heeft kennelijk een goede conditie, zei Carubia, want de kapel waar de carabinieri hem vonden, stond op een hoge berg en de weg ernaartoe was zwaar. Maar over zijn algehele gezondheid kon de commandant niets zeggen voor de camera van nieuwszender Sky TG 24. In totaal heeft de zoektocht door zo'n tweehonderd agenten van de militaire politie bijna veertig uur geduurd. Vermoedelijk heeft de verdachte psychische problemen. Tijdens de zoektocht benadrukte Carubia tegenover Italiaanse media dat het de bedoeling was de jongvolwassene levend te pakken te krijgen. De commandant zei op de Italiaanse televisie dat de Nederlander vooralsnog niets heeft gezegd tegen de politie, ondanks de aanwezigheid van een agent die Nederlands spreekt.