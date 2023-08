Brand op Tenerife niet onder controle, nieuwe evacuaties nodig

De inspanningen om de brand op Tenerife te bestrijden verlopen goed hoewel de brand nog steeds niet onder controle is, zei de regionale leider Fernando Clavijo vrijdag. De natuurbrand die dinsdag uitbrak, heeft inmiddels een gebied van 5000 hectare verwoest en heeft een omtrek van 50 kilometer, zei Clavijo. De brand heeft een rookkolom veroorzaakt van bijna 4 kilometer hoog die zichtbaar is op satellietbeelden. Hij legde ook uit dat het vuur voorbij de bergkam Pico Cho Marcial was getrokken. Daarom waren nieuwe evacuaties uit voorzorg nodig in de gemeente Güímar en in het gebied rond Izaña. Ook omdat men niet weet hoe de natuurbrand zich verder ontwikkelt, gezien de weersverwachting voor zaterdag met warmere temperaturen, schrijft de Spaanse nieuwssite Canarian Weekly. Clavijo legde de nadruk op het werk dat verzet werd. "De uren nemen toe, ze zijn moe, maar de mensen blijven alles geven", aldus de Spaanse nieuwssite.