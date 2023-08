Orka sterft kort voor vrijlating na ruim 50 jaar in gevangenschap

Een orka is na ruim vijftig jaar in gevangenschap in de Amerikaanse staat Florida doodgegaan, terwijl voorbereidingen werden getroffen voor haar vrijlating. Lolita stierf op 57-jarige leeftijd in het Miami Seaquarium nadat haar gezondheid plots achteruit was gegaan.

De grote dolfijnachtige werd volgens het Miami Seaquarium medisch behandeld omdat ze "ernstige tekenen van ongemak" begon te vertonen. "Ondanks dat ze de best mogelijke medische zorg kreeg, is ze vrijdagmiddag gestorven aan wat vermoedelijk een nieraandoening was", laat het via sociale media weten. Halverwege augustus werd nog gezegd dat Lolita in goede gezondheid was.

Lolita, ook wel bekend als Toki, werd in 1970 gevangen in een baai bij Seattle en werd daarna jarenlang ingezet bij shows. In maart 2022 mocht ze met pensioen in aanloop naar haar vrijlating. Bijna een jaar later kondigde het zeeaquarium aan Lolita binnen twee jaar vrij te laten, in een deal met een actiegroep die zich hard maakte voor Lolita's vrijlating.

De discussie over het wel of niet vrijlaten van Lolita bestaat al jaren en raakte in 2013 in stroomversnelling toen de documentaire Blackfish verscheen. In die film werd kritiek geuit op het houden van orka's in gevangenschap. Orka's zijn erg sociale zoogdieren die in groepen leven en geen natuurlijke vijanden hebben. Ze kunnen tot wel tachtig jaar oud worden.