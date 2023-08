Orkaan Hilary zorgt voor hevige regenval in Mexico, zeker 1 dode

Mexico gaat zaterdag (lokale tijd) gebukt onder hevige regenval door de naderende orkaan Hilary. In het land is al zeker één dode gevallen.

In de staat Baja California, een schiereiland aan de westkust van Mexico, werden vijf gezinsleden in de zee meegesleurd toen ze probeerden een beek over te steken. Een man kwam hierbij om het leven. De lokale autoriteiten hebben ook beelden gedeeld van straten die zijn overstroomd in het gebied. Hulpdiensten kwamen al meerdere keren in actie om mensen te redden.

Hilary is zaterdag afgezwakt tot een orkaan van de tweede categorie, met windstoten tot 177 kilometer per uur. Desondanks waarschuwt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) in Miami voor mogelijk "catastrofale en levensbedreigende" overstromingen in Mexico en het zuidwesten van de Verenigde Staten. Zaterdagavond (lokale tijd) bevond de orkaan zich op zo'n 390 kilometer van de stad Punta Eugenia, in het centrum van Baja California. Het NHC verwacht dat de orkaan zondagochtend aan land komt in Mexico. Daarna zal Hilary vermoedelijk noordwaarts trekken richting de VS en afzwakken tot een tropische storm.

Gouverneur Gavin Newson van de Amerikaanse staat Californië heeft gewaarschuwd dat Hilary mogelijk "de natste tropische cycloon in de geschiedenis van de staat" kan worden. Vermoedelijk zal in het zuidwesten van de VS de hoeveelheid regen vallen die normaal in een jaar tijd valt in de regio. De regen kan zorgen voor overstromingen, modderstromen en stroomuitval. Ook kan transport via land en de lucht verstoord worden. Honderden vluchten die voor zondag gepland stonden in de VS zijn volgens trackingwebsite FlightAware geannuleerd.