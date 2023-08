Kinderen in midden van land gaan weer naar school

Voor honderdduizenden kinderen in het midden van het land is de zomervakantie voorbij. Ze gaan maandag weer naar school, als eerste regio. Volgende week begint het schooljaar in het zuiden, en de week daarna in het noorden.

Het begin van het schooljaar betekent dat kinderen weer naar school en terug fietsen. Daarom start Veilig Verkeer Nederland maandag, zoals elk schooljaar, een campagne voor verkeersveiligheid. Overal in het land hangen de komende tijd spandoeken en posters op straat met daarop de slogan Onze scholen zijn weer begonnen, zodat automobilisten beter opletten en voorzichtiger rijden. Kinderen moeten op hun beurt op de weg letten, en niet op hun telefoon kijken terwijl ze fietsen.

Onder de regio midden vallen heel Zuid-Holland, grote delen van Gelderland en Utrecht en delen van Flevoland en Noord-Brabant.