Professionele bendes stelen tienduizenden e-bikes: “Nederland is Walhalla voor fietsendieven”

Er gaan elke maand duizenden gestolen e-bikes de grens over richting Oost-Europa. De bendes gaan professioneel te werk. Ze verplaatsen zich constant en verzamelen de gestolen goederen in loodsen, waar het transport wordt voorbereid. De criminelen hebben allerlei trucs om niet betrapt te worden bij grenscontroles.

“We hebben te maken met professionele criminelen die zo min mogelijk aan het toeval willen overlaten”, legt René Middag van de nationale politie uit in De Telegraaf. “Het is overduidelijk dat het vizier van de bendes verschoven is van de ’gewone’ fiets naar de elektrische variant. Ze zijn duurder, bij aanschaf tussen de twee en drieduizend euro en daardoor lucratiever. Bovendien komen er steeds meer en rijden er inmiddels al zo’n vijf miljoen in ons land rond. Een Walhalla dus voor fietsendieven.”

Framenummer noteren

De politie is alert op volgeladen busjes en voeren volgens Middag grondige controles uit, zeker in de grensgebieden. Maar als slachtoffers het serie- of framenummer niet weten, dan kan het zijn dat de e-bike niet bij de rechtmatige eigenaar teruggebracht kan worden. “Als iemand aangeeft dat ze een zwarte Stella-fiets missen, dan kunnen we daar niets mee. Er worden elke maand duizenden fietsen gestolen”, aldus Middag.

Dubbel slot

Vooral de Nederlandse merken Stella, Gazelle en Sparta zijn populair bij de criminelen. “Ze komen in hun busje aanrijden bij een winkelcentrum, school, sportvereniging of andere drukke locaties en halen dan in een paar minuten tijd zo vijf, zes e-bikes binnen. Veel fietsen staan ’gewoon’ op slot of met een ketting die in het standaardslot wordt vastgezet. Maar voor deze gasten is dat kinderspel en binnen een paar seconden hebben ze die met speciale apparatuur open. De verzekering adviseert niet voor niets nog een extra slot te gebruiken en deze aan een paal of hekwerk vast te zetten. Als dieven dat zien, kiezen ze vaak voor een ander target.”

De fietsendieven worden steeds brutaler. “Een inbraak wordt niet geschuwd. Veel fietshandelaren zien zich daardoor ook genoodzaakt om hun dure waar in de winkel met extra sterke sloten aan elkaar te vergrendelen.”, besluit de politieman.