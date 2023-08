Omtzigt: er moet iets gebeuren op migratie, niet alleen asiel

Er moet wat gebeuren om de migratie naar Nederland toe in te perken, zegt Pieter Omtzigt tegen het ANP. Maar dan moet vooral worden gekeken naar arbeids- en studiemigratie, vindt hij. Ook die stromen hebben volgens hem een grote impact op de voorzieningen van Nederland, zoals het beschikbare aantal woningen.

Ook leidt bijvoorbeeld arbeidsmigratie tot grote misstanden, zoals uitbuiting of het huisvesten van werkers in erbarmelijke omstandigheden, zegt Omtzigt. Verder komt ongeveer 40 procent van alle studenten aan universiteiten uit een ander land, wat grote druk legt op studentenhuisvesting of universiteiten.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek kwamen vorig jaar ongeveer 403.000 mensen naar Nederland, onder wie 108.000 Oekraïense vluchtelingen. Ook kwamen bijna 130.000 mensen uit de Europese Unie, bijvoorbeeld voor werk of studie. Van de ongeveer 120.000 migranten van buiten de EU, vroegen ongeveer 27.000 asiel aan.

Onverantwoord

Omtzigt vindt het "onverantwoord" dat het kabinet viel op asiel, maar niet de rest van het pakket uitvoerde om die migratiestromen in te dammen. Er lag volgens goed ingevoerde bronnen een "95-procent-pakket", maar de VVD zette de onderhandelingen op scherp op het punt van gezinshereniging. Vervolgens viel het kabinet.

Dat er verder geen maatregelen werden genomen, noemt Omtzigt in zijn 'politieke lijn' "veruit het domste besluit dat mogelijk was". Waar overeenstemming over was, had volgens Omtzigt "doorgevoerd kunnen en moeten worden".

Stomme reflex

Verder vindt hij het "een stomme reflex" dat partijen het niet over migratie willen hebben, omdat dit volgens hen een thema is van Geert Wilders. Hoewel Omtzigt niet met de PVV in een coalitie zou willen, vindt hij wel dat geluisterd moet worden naar dergelijke partijen als ze valide punten maken. Zo vindt hij ook dat Thierry Baudet van Forum voor Democratie serieus genomen moet worden als het gaat over de "baantjescarrousel". Dat houdt in dat prestigieuze functies alleen rouleren onder politici en bestuurders, en volgens Omtzigt is dat ook aan de hand.

Omtzigt maakte zondagavond bekend dat hij met zijn eigen partij Nieuw Sociaal Contract meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Het programma is al rond, de kandidatenlijst nog niet.