Meeste geëvacueerde inwoners Tenerife weer naar huis

Duizenden inwoners van het door branden geteisterde Tenerife kunnen terugkeren naar hun huizen. Het gaat volgens Spaanse media om zo'n 75 procent van de evacués. Op het Spaanse eiland voor de Afrikaanse kust woeden nog steeds grote branden, maar het vuur grijpt inmiddels minder snel om zich heen.

Het vuur heeft de afgelopen week zo'n 15.000 hectare in de as gelegd op het onder toeristen populaire Tenerife. De brand brak uit in een nationaal park bij de grote vulkaan op het eiland. De autoriteiten spraken over de meest complexe brand op de Canarische Eiland in vier decennia en evacueerden zo'n 12.000 mensen.

De autoriteiten zeggen inmiddels verbetering te zien, maar benadrukken ook dat het gevaar nog niet geweken is. Terugkerende evacués krijgen het verzoek goed te luisteren naar de autoriteiten, zodat ze de werkzaamheden van de hulpdiensten niet hinderden.