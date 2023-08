Telegramkanaal gelinkt aan Wagner Groep bevestigt dood Prigozjin

Het aan de Wagner Groep gelinkte Telegramkanaal Grey Zone bevestigt op Telegram dat de leider van het huurlingenleger Jevgeni Prigozjin is omgekomen. Hij zou aan boord zijn geweest van een vliegtuig dat net ten noorden van Moskou is neergestort. Grey Zone schrijft dat hij is gestorven "als gevolg van de acties van verraders van Rusland". Eerder meldde het kanaal al dat het vliegtuig uit de lucht was geschoten.

De Russische autoriteiten meldden dat alle tien inzittenden van het vliegtuig waren omgekomen en dat Prigozjin op de passagierslijst stond. Er zijn acht lichamen gevonden, maar de autoriteiten hebben niet bevestigd dat Prigozjin daartussen zit.

Prigozjin kwam eind juni met zijn Wagner Groep in opstand tegen de legerleiding en rukte op naar Moskou. Hij was boos over de tactieken van de strijdkrachten en eiste het afzetten van defensieminister Sergej Sjojgoe en opperbevelhebber Valeri Gerasimov. Na bemiddeling staakte hij de opmars en sindsdien verscheen hij nauwelijks in het openbaar. De mensen achter het Telegramkanaal Grey Zone denken dat de onvrede over de legerleiding daarmee niet is afgenomen. "De moord op Prigozjin zal catastrofale gevolgen hebben. De mensen die het bevel gaven begrijpen de stemming in het leger totaal niet."