Republikeinen discussiëren fel in eerste presidentiële debat VS

Acht presidentskandidaten van de Amerikaanse Republikeinse partij zijn woensdagavond (lokale tijd) voor het eerst met elkaar in debat gegaan. Oud-president Donald Trump, volgens peilingen de grootste kanshebber, was de grote afwezige. Bij het debat ging het er regelmatig fel aan toe.

Zo kreeg Vivek Ramaswamy, de 38-jarige technologie-ondernemer en politieke nieuweling die in recente peilingen aan een opmars bezig lijkt, te maken met de nodige verbale aanvallen om zijn leeftijd. "We hoeven geen groentje binnen te halen", zei bijvoorbeeld voormalig vicepresident Mike Pence. Ramaswamy schoot terug door zijn status als buitenstaander te benadrukken en alle anderen op het podium "omgekocht" te noemen, waarmee hij verwees naar de vele campagnedonaties die zij ontvangen.

De kandidaten gingen ook vanaf het begin achter de Democratische president Joe Biden aan. "Ons land is in verval", zei gouverneur Ron DeSantis van Florida, die achter Trump tweede in de peilingen staat. "We moeten Bidenomics omkeren, zodat gezinnen uit de middenklasse weer een kans krijgen om te slagen."

Opgenomen interview

Trump had het debat overgeslagen ten gunste van een vooraf opgenomen interview met de conservatieve commentator Tucker Carlson dat gelijktijdig streamde op X. Naar eigen zeggen zag Trump er het nut niet van in zich te laten ondervragen door acht medekandidaten die ver achter hem liggen in de peilingen.

De naam Trump viel desalniettemin regelmatig tijdens het debat, onder meer in verband met de vier strafzaken die tegen hem zijn aangespannen. Zes van de acht kandidaten op het podium zeiden Trump als Republikeinse presidentskandidaat te steunen mocht hij veroordeeld worden. Alleen oud-gouverneur Chris Christie van New Jersey en oud-gouverneur Asa Hutchinson van Arkansas gaven aan dit niet te zullen doen.

Republikeinse kandidaten

Zonder Trump erbij probeerden Republikeinse kandidaten, onder wie oud-gouverneur Nikki Haley van South Carolina en senator Tim Scott uit die staat, DeSantis te verdringen als het meest plausibele alternatief voor de koploper. Zij deden dit door scherp - en vaak zo rechts mogelijk - stelling te nemen in onderwerpen als abortus, immigratie en misdaadbestrijding, maar ook Oekraïne, China en de staatsschuld. Er waren na het debat maar weinig analisten te vinden die dachten dat ze daarin geslaagd waren.

Pas volgend jaar wordt bekend wie de Republikeinse partij zal vertegenwoordigen bij de presidentsverkiezingen later dat jaar op 5 november.