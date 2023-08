Griekenland worstelt met natuurbranden, ook rook boven Athene

De Griekse autoriteiten worstelen met een natuurbrand in de omgeving van Athene. Er hangt rook boven een groot deel van de Griekse hoofdstad. De autoriteiten waarschuwen dat het vuur verder om zich heen kan grijpen. Het gaat in de loop van de dag naar verwachting harder waaien.

Het vuur woedt sinds dinsdag in een nationaal park ten noorden van de metropool bij de berg Parnitha. De hulpdiensten bestrijden het vuur onder meer vanuit de lucht en krijgen daarbij hulp van andere EU-landen. Helikopters en vliegtuigen gooien water op de vlammenzee. Het gebied gaat ook gebukt onder hoge temperaturen. Het kan donderdag 36 graden worden in Athene.

Ook in andere plaatsen in Griekenland hebben hulpdiensten de handen vol aan het blussen van tientallen natuurbranden. Die hebben het leven gekost aan zeker twintig personen. De grootste brand woedt in het noorden, bij de stad Alexandroupolis. Die brak zaterdag uit en greep daarna steeds verder om zich heen. Ook in de regio Boeotië ontstond een grote vlammenzee.

Het vuur heeft naar schatting een gebied verwoest van zeker 60.000 hectare in het noorden van het land. Ten westen van Athene ging nog eens 5000 hectare in vlammen op, aldus Griekse waarnemers. Het uitzonderlijke hete en droge weer duurt naar verwachting nog zeker tot vrijdag.