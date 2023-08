Van der Wal: provincies moeten stikstofplannen goedkoper maken

Provincies moeten hun stikstof- en natuurplannen die ze bij demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) hebben ingeleverd, aanzienlijk afzwakken. Dat zegt Van der Wal maandag in De Telegraaf. Volgens de minister is er te weinig geld beschikbaar voor de plannen. Die boodschap gaat ze komende maand formeel aan de provincies overbrengen.

"24,3 miljard euro is momenteel bepaald als het fondsbedrag. Als dat gaat veranderen, zal het niet naar boven worden bijgesteld gezien onze financiële positie: je zult eerder terug moeten. Daarbij geldt: hoe scherper de keuzes, hoe lager het bedrag op het bonnetje", zegt Van der Wal.

Alle twaalf provincies hebben op verzoek van het kabinet een plan ingediend om de stikstof-, klimaat- en waterdoelen te halen, hun zogeheten Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Op dit moment komen de provincies samen uit op een bedrag van ruim 58 miljard euro dat hiervoor nodig zou zijn. Volgens De Telegraaf is Van der Wal tot de conclusie gekomen dat dat bedrag niet realistisch is.

Toch hoopt de demissionaire minister haar aanpak wel deels door te kunnen zetten. "Als we de stikstofproblematiek niet oplossen zie ik twee risico’s: de eerste is dat Brussel het overneemt. Dat is een reëel risico", waarschuwt ze in de krant. "Het tweede is de economische schade voor Nederland. Wij kunnen nu al geen uitbreidingen voor het stroomnet vergunnen, simpelweg omdat er geen stikstofruimte is. Dat geldt ook voor het uitbreiden van infrastructuur en diverse woningbouwprojecten. Daar kun je voor of tegen zijn, maar dat is de juridische werkelijkheid waar we in zitten."