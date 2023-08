Britten: Russische oefening mogelijk geschrapt om troepentekort

Rusland heeft hoogstwaarschijnlijk de grootschalige militaire exercitie Zapad 23 geannuleerd. Dat concludeert het Britse ministerie van Defensie, dat stelt dat te weinig troepen en materieel beschikbaar zijn. Rusland houdt periodiek massale oefeningen in verschillende delen van het land. Aan Zapad ('Westen') 21 zouden twee jaar geleden nog zo'n 200.000 manschappen hebben meegedaan. De volgende editie had in september moeten plaatsvinden, zegt het Britse ministerie in een dagelijkse update over het conflict in Oekraïne. Het departement stelt dat slechte Russische militaire prestaties in Oekraïne hebben aangetoond dat dergelijke grote oefeningen "vooral voor de show" zijn. Het is volgens de Britten ook denkbaar dat de Russische leiders vrezen voor binnenlandse kritiek als ze in oorlogstijd met een "gelikte presentatie" komen van een grootschalige militaire oefening.