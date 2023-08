Oekraïne bevestigt herovering Robotyne aan het zuidelijke front

Oekraïne bevestigt dat het de zuidelijke plaats Robotyne weer in handen heeft gekregen. Oekraïense troepen proberen nu verder op te rukken naar het zuiden. De Oekraïense vlag zou afgelopen week al zijn gehesen in Robotyne na zware gevechten. "Robotyne is bevrijd", bevestigde onderminister van Defensie Hanna Maliar maandag over de plaats in de regio Zaporizja. Het leger heeft het nabijgelegen dorp Novoprokopivka genoemd als de volgende plaats die heroverd moet worden. Een Oekraïense commandant sprak onlangs tegenover persbureau Reuters de verwachting uit dat de moeilijkste Russische verdedigingslinie in het gebied al is doorbroken. Daardoor zou sneller opgerukt kunnen worden. Op de langere termijn zou de herovering van steden als Tokmak en Melitopol een grote overwinning zijn voor Oekraïne. Die steden vielen vroeg in de invasie in Russische handen. Oekraïne voert momenteel een tegenoffensief uit tegen de Russische invasiemacht. Dat verloopt moeizaam omdat Rusland grootschalige fortificaties en mijnenvelden heeft aangelegd in bezet gebied.