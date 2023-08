Dagenlang geen treinen tussen Frankrijk en Italië na rotslawine

Tussen Frankrijk en Italië rijden tot in ieder geval donderdag geen treinen als gevolg van een rotslawine in de Maurienne-vallei in de Franse alpen, vlak bij de grens met Italië. Ook is een aantal wegen geblokkeerd.

Op het spoor en de wegen liggen sinds zondag rotsen met een volume van 700 kubieke meter. Een veiligheidsbarrière kon de rotsen niet tegenhouden. Volgens de Franse transportminister Clement Beaune wordt er alles aan gedaan om het spoor en de wegen zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken voor verkeer.

De Fréjustunnel die Frankrijk en Italië met elkaar verbindt is dicht voor zware vrachtwagens, die de Mont Blanctunnel of de A8 als alternatieve route geadviseerd krijgen.