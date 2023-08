Airbnb in New York alleen nog samen met verhuurder in één huis: “Huizen zijn voor New Yorkers. Hotels zijn voor toeristen”

Een vakantie in New York met overnachting via Airbnb of Booking.com wordt een heel andere belevenis. De stad treedt vanaf volgende week streng op tegen verhuurders, waardoor privé-onderdak er niet meer inzit. Dit zijn de nieuwe regels.

Je kunt geen volledig huis of appartement in de stad New York meer huren via platforms als Airbnb; alleen een kamer is nog mogelijk. Voorwaarde is dat de verhuurder ook thuis is tijdens de verhuurperiode. Je zit dus samen met de eigenaar op de bank. Daarnaast mogen er maximaal nog maar twee gasten in een appartement verblijven.

Winst voor hotelsector

Het is de verantwoordelijkheid van de verhuurder om zich aan de regels te houden, als toerist kun je geen boete krijgen. Maar toeristen zijn niet blij met de nieuwe regels. "Ik zou op die manier geen Airbnb huren, ik wil wel wat privacy", vertelt een Franse toerist in Central Park tegen RTL Nieuws.

Alleen verblijven van langer dan dertig dagen zijn uitgezonderd, maar daar hebben toeristen meestal niks aan. Airbnb deed nog een poging om de regels via de rechter te blokkeren, maar kreeg nul op het rekest. "Dit gaat zorgen voor een drastische afname in het aantal Airbnb's", zegt Theo Yedinsky van het verhuurplatform.

Amsterdams beleid krijgt veel navolging

En dat is precies wat de gemeenteraad beoogt. "Huizen zijn voor New Yorkers. Hotels zijn voor toeristen", aldus gemeenteraadslid Ben Kallos, de initiatiefnemer van de wet. Steeds meer steden leggen de particuliere verhuur van huizen en appartementen aan banden. Amsterdam was in 2017 de eerste stad in Europa die paal en perk stelde aan de praktijk.