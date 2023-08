Van der Wal wil plek op kandidatenlijst VVD voor Tweede Kamer

- Christianne van der Wal wil voor de VVD de Tweede Kamer in. Dat zegt de demissionaire minister voor Natuur en Stikstof in het radioprogramma Dit is de Dag. Zij hoopt op een "mooie plek" op de VVD-lijst, die wordt aangevoerd door huidig justitieminister Dilan Yeşilgöz. Van der Wal was eerder gemeenteraadslid en wethouder in Harderwijk en gedeputeerde in de provincie Gelderland. Ook was zij partijvoorzitter van de VVD voordat zij in januari 2022 minister werd in het kabinet-Rutte IV, dat aan het begin van het zomerreces viel door onenigheid over het asielbeleid.