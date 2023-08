Oplichter profiteert van topdrukte bij schoorsteenvegers

Schoorsteenvegers hebben het zo druk dat ze soms zelfs een klantenstop invoeren. Gelijktijdig stijgt ook het aantal meldingen over beunhazen die nota's van honderden euro's presenteren, meldt het AD.

De drukte bij de schoorsteenvegers komt doordat de verkoop van houtkachels vanwege de energiecrisis enorm is gestegen. Volgens Gert Kooij van de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) is de gekte nu wel verdwenen, maar er zijn nog steeds bedrijven met een volle orderportefeuille tot eind dit jaar of langer. Vorig jaar werden er 32.000 kachels verkocht, 50 procent meer dan in 2021.

De schoorstenen van al die kachels hebben jaarlijks een veegbeurt nodig. Bijna altijd is dat een vereiste van de verzekeraar. De jaarlijkse veegbeurt verkleint het risico op schoorsteenbrand en daarmee de mogelijke schadelast voor de verzekeraar. Bij het stoken blijft er aanslag aan de binnenkant van de schoorsteen achter en vooral bij oudere kachels en het stoken van vochtig hout, naaldhout of ander ondeugdelijk brandbaar materiaal kan dat een dikke brandbare laag vormen die een schoorsteenbrand en vervolgens een woningbrand kan veroorzaken.