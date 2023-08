Alweer misstand bij studentencorps: bij Vindicat vielen studenten met ‘bosjes flauw’

Veel aspirant-leden van de Groningse studentenvereniging Vindicat zijn vorige week flauw gevallen bij een introductieavond. Ze zaten met honderden in een snikheet zaaltje en mochten niet drinken. Volgens aanwezigen vielen er tientallen flauw, volgens de vereniging zelf, die de incidenten niet ontkent, waren het er tien.

De avond volgde op een aantal dagen waar de aspirant-leden het zeer zwaar hadden, zodat ze uitgeput aan de avond begonnen, schrijft Sikkom..

Maar daar hebben de introductieleiders geen boodschap aan, zeggen de aanwezigen tegen de Sikkom. „In de kroeg begon weer het oude bekende geschreeuw. Als je iets fout deed, moest je in 90 graden tegen de muur zitten met de handen omhoog”.

Alle aspirant-leden wordt verteld dat ze naar een andere ruimte moeten, naar een bedompte, afgesloten en gezien het grote aantal aanwezigen kleine zaal. Het vertrek is gevuld met lange rijen bierkisten met daarop dunne houten planken. De zitplekken voor de komende tijd. Niet voor even, maar voor uren. „Iedereen zat er met weinig slaap, last van de rug en een pijnlijk zitvlak omdat je van 15:00 tot 2:00 of van 9:00 tot 0:00 uur binnen zit.”

Voornaamste probleem was dat de jongeren niet mochten eten en drinken in de snikhete zaal. „Het probleem is dat zij bepaalden wanneer we mochten drinken en dat was maar twee keer in vijf uur tijd.” Of alsof dat nog niet straf genoeg is, is het ook nog verboden om te hoesten of kuchen.

De marteling wordt pas gestaakt als een meisje met een ambulance is afgevoerd naar de Spoedhulp.