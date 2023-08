Spanning tussen Japan en China loopt hoog op vanwege lozing van licht radioactief koelwater

Sinds Japan vorige week begonnen is met het lozen van koelwater uit de Fukushima-kerncentrale in de Stille Oceaan, is een nieuwe golf van anti-Japans sentiment ontstaan in China. De Japanse ambassade in Peking adviseert landgenoten om niet hardop in het Japans te praten op straat.

Volgens het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) kan het gefilterde koelwater geen kwaad in de natuur; iets wat ook door recente metingen wordt bevestigd. Toch hebben de lozingen een ware volkshaat ontketend in China. Op de Chinese sociale media staan miljoenen boze reacties. Ook op straat worden Japanners uitgekafferd en Japanse scholen bekogeld met stenen.

Peking wakkert vuurtje aan

Er sluimert altijd spanning onder de oppervlakte tussen Chinezen en Japanners vanwege Japans koloniale verleden en de agressie tegen China in de Tweede Wereldoorlog. De machthebbers in Peking wakkeren het vuurtje maar al te graag aan, omdat de koelwaterlozingen de aandacht handig afleiden van de economische malaise in China.

"Economisch gaat het slecht in China, denk bijvoorbeeld aan jeugdwerkloosheid die op recordhoogtes staat. Dan is al die aandacht voor de aartsvijand Japan die zogenaamd slechte dingen doet een goede bliksemafleider", legt correspondent Roland Smid uit in het RTL Ontbijtnieuws. Ook de abominabele staat van de huizenmarkt is een groot punt van zorg. De huizenprijzen zijn in de afgelopen jaren met zo'n 50 procent gekelderd en bouwbedrijven vallen om.