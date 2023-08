Schiphol blijft vooralsnog binnen normen voor geluid en uitstoot

Schiphol is in het eerste halfjaar binnen de normen gebleven die gelden voor geluid, de uitstoot van vervuilende stoffen en nachtvluchten. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) meldt dit in een verslag over de luchthaven. Op één meetpunt zou de geluidsnorm voor vliegtuiglawaai wel overschreden kunnen worden in de tweede helft van het lopende 'gebruiksjaar', dat niet gelijkloopt met het kalenderjaar.

Van de totale hoeveel geluid die in een jaar tijd mag worden geproduceerd, is volgens het rapport al voor 54 procent opgebruikt bij het bewuste meetpunt. Of de norm wordt gehaald, is daardoor onzeker. Dat zal onder meer afhangen van het aantal vluchten in de komende maanden. Op de overige meetpunten rond de luchthaven ziet de ILT geen problemen.

Over de dreigende overschrijding bij het ene meetpunt heeft de inspectie een waarschuwing gestuurd naar Schiphol en naar de Luchtverkeersleiding Nederland. Vier luchtvaartmaatschappijen hebben om een andere reden een waarschuwingsbrief ontvangen. Zij hebben volgens de ILT "zonder inspectie afgeweken van een vertrekroute voor de nacht".

Nachtelijke vrachtvluchten

Het aantal nachtelijke vrachtvluchten nam volgens het rapport met 5 procent toe ten opzichte van een jaar eerder, tot 9037. Het maximale aantal is daarmee nog niet in zicht, want dat is vastgesteld op 32.000 van dit soort vluchten per jaar.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft de rapportage dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het zogenoemde gebruiksjaar van Schiphol loopt van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023.