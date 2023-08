14 jaar cel voor Duitse IS-vrouw wegens dood 5-jarig jezidikind

Een Duitse vrouw is in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf voor haar rol bij de dood van een 5-jarig meisje in Irak. Jennifer W. had zich aangesloten bij terreurbeweging Islamitische Staat en hield samen met haar echtgenoot het kind als slaaf. W. was in eerste aanleg veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor de misdaden die zij in 2015 pleegde. Een hogere rechter oordeelde dat ze schuldig is aan misdaden tegen de menselijkheid en slavernij met de dood tot gevolg, en legde een hogere straf op. Het 5-jarige meisje, dat behoorde tot een Koerdisch sprekende religieuze minderheid die het slachtoffer werd van veel IS-misdaden, overleed door uitdroging. Ze was door W. en haar man voor straf buiten in de brandende zon vastgeketend. W. heeft bekend dat ze niets heeft gedaan om het kind te helpen. Het hof neemt het W. bovendien kwalijk hoe zij is omgegaan met de moeder nadat het kind was overleden. Ze zette de vrouw een pistool tegen het hoofd om haar te dwingen te stoppen met huilen en heeft daarmee ernstige psychologische schade berokkend. De voormalige echtgenoot van W. zit een levenslange gevangenisstraf uit voor genocide.