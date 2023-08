België schort opvangplek alleenstaande mannelijke asielzoekers op

Alleenstaande mannelijke asielzoekers krijgen tijdelijk geen opvangplek meer in België. Staatssecretaris Nicole de Moor wil met de maatregel alle beschikbare plekken behouden voor families met kinderen, zodat zij niet op straat terechtkomen. Volgens De Moor is het aantal gezinnen dat asiel aanvraagt in België de afgelopen tijd flink gestegen. Zij kregen al voorrang bij de verdeling van opvangplekken, waardoor alleenstaande mannen in de praktijk al vaak lang moesten wachten op een plaats in het netwerk van Fedasil, de instelling die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers in België. Mensenrechtenorganisaties hebben kritiek op de maatregel. Zo stelt de Liga voor Mensenrechten dat het besluit "niet conform het internationaal of het Belgisch recht" is en benadrukt de organisatie dat ook alleenstaande mannen slachtoffer kunnen zijn van geweld en misbruik. Ook vanuit de politiek wordt de nieuwe regel bekritiseerd: vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet van de groene partij Ecolo noemt de maatregel in een reactie "extreem problematisch" en "onaanvaardbaar".