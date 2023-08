Orkaan Idalia nu categorie 3, wordt de komende uren krachtiger

De orkaan Idalia, die de kust van Florida nadert, is in kracht toegenomen tot categorie drie. De storm bevindt zich nu nog boven zee, maar komt aan het begin van woensdagochtend lokale tijd aan land. Hij neemt daarbij in kracht toe tot categorie vier. In heel Florida wordt voor slecht weer gewaarschuwd, en in zeker 27 van de 68 gemeenten moeten mensen verplicht evacueren.

"Als u nog niet geëvacueerd bent, moet u dat onmiddellijk doen", zei het hoofd van de rampenbestrijding in Florida Kevin Guthrie een dag voordat Idalia aan land komt. "Laat alles uit uw handen vallen. U moet naar uw kamer gaan, uw spullen pakken en uzelf in veiligheid brengen." Het weer kan levensgevaarlijk zijn. Volgens de federale rampenbestrijdingsdienst FEMA komt het grootste gevaar van het water.

Orkaan Idalia veroorzaakt nu al windsnelheden tot 195 kilometer per uur, meldt het National Hurricane Center (NHC) in de meest recente update. De storm "neemt met hoge snelheid in kracht toe tot een grote orkaan" met "catastrofale stormvloed en verwoestende wind". Om te beginnen wordt de regio Big Bend getroffen, de bocht waar de westkust van Florida zich richting het zuiden uitstrekt. Uiteindelijk trekt de orkaan verder landinwaarts.

Tot en met donderdag kunnen de Golfkust van Florida en de staten Georgia en North en South Carolina te maken krijgen met stortregens waarbij er 10 tot 20 centimeter kan vallen. In sommige gebieden kan er zelfs 30 centimeter neerkomen, aldus het NHC. Daarnaast waarschuwt de dienst langs de kustlijn voor golven die een hoogte van 3 tot 4,6 meter kunnen bereiken.