Nieuwe fastfoodrel in de VS: Megaclaim tegen Burger King vanwege te kleine Whopper

Een groep Amerikaanse consumenten wil een slaatje te slaan uit de onrealistische advertenties van hamburgergigant Burger King. Hun vlaggenschip 'the Whopper' zou veel groter zijn afgebeeld dan dat deze in werkelijkheid is. Ze eisen nu miljoenen dollars schadevergoeding bij de rechtbank.

De fastfoodketens zijn de afgelopen tijd flink aan de beurt. Zo werd Taco Bell vorige maand al aangeklaagd voor de rechtbank in Brooklyn vanwege hun 'crunchwraps' en Mexicaanse pizza's, die slechts de helft van de vulling zouden bevatten als uit de advertenties blijkt.

Misleidende reclame

Ook Wendy's en McDonalds kregen afgelopen jaar al juridische problemen omdat ze hun burgers te groot afbeeldden, vergeleken met andere items op de posters en menukaarten. De misleidende reclame komt neer op contractbreuk, schrijft de BBC.

De consumenten beschuldigen Burger King ervan dat de whoppers 35 procent groter lijken op de menukaarten dan ze in werkelijkheid zijn, vanwege 'ingrediënten die over het broodje heenlopen'. Daardoor zou het lijken alsof er meer dan dubbel zoveel vlees op de whopper zit als in het echt.

Miljoenenclaim

“Die beweringen kloppen niet”, verklaart Burger King in een reactie. “Het op het vuur gegrilde rundvlees dat in onze advertenties wordt afgebeeld, is hetzelfde als het vlees dat wordt gebruikt in de miljoenen whoppers die we landelijk aan onze gasten serveren.” Ze vinden dat ze niet verplicht zijn om hamburgers te serveren die 'er exact zo uitzien als op de plaatjes'.

Toch laat districtsrechter Roy Altman in Miami de zaak, die Burger King mogelijk miljoenen dollars gaat kosten, gewoon voorkomen. Eerdere pogingen om tot een schikking te komen, zijn mislukt.