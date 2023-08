2 miljard euro aan uitvoeringskosten: Afwikkeling van de Toeslagenaffaire is een ramp op zich

De overheid geeft belachelijk veel geld uit aan uitvoeringskosten bij het herstel van de Toeslagenaffaire. Liefst 2 miljard euro aan belastinggeld gaat op aan personeelskosten, huisvestingskosten voor personeel en dwangsommen vanwege de trage afhandeling.

Het kabinet zet al een tijdje vol in op mensen, middelen en procedures om de toeslagenouders te compenseren. Dit is nodig na valse fraudeverdenkingen van tienduizenden ouders en honderden onterecht uithuisgeplaatste kinderen, veelal gebaseerd op etnische vooroordelen bij de Belastingdienst.

Hersteloperatie is peperduur

Maar de hersteloperatie begint een ramp op zich te worden. Burgers moeten veel te lang wachten op een beslissing over compensatie, wat de staat tientallen miljoenen aan dwangsommen kost. In de laatste Voorjaarsnota is 1,3 miljard euro extra uitgetrokken voor de afwikkeling. De totale kosten worden nu op maar liefst 7,1 miljard euro geschat.

Hiervan is 5,1 miljard bestemd voor directe compensatie aan de slachtoffers en 2 miljard euro om de hele hersteloperatie in goede banen te leiden. In 2021 en 2022 waren de uitvoeringskosten nog respectievelijk 18 procent en 23 procent van het gehele herstelbudget. Maar de kosten voor het ambtelijke apparaat (personeel en huisvesting) zijn dit jaar al gegroeid naar 30 procent van de hele taart, mede doordat steeds meer werk uitbesteed wordt aan externe organisaties.

Een leger aan herstelambtenaren

Komend jaar zijn naar schatting 2350 herstelambtenaren fulltime bezig met de afwikkeling; dit zijn bijna vier keer zoveel medewerkers als de gehele Onderwijsinspectie in dienst heeft, schrijft het NRC. De beroeps- en bezwaarafdelingen groeit van 300 naar 660 arbeidsplekken. De laatste bezwaren zijn als alles goed verloopt rond eind 2026 (!) afgerond.

De 2 miljard euro uitvoeringskosten op een totaal van 7,1 miljard is verrassend genoeg nog minder slecht dan de kosten van de afhandeling van de aardbevingsschade door Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Wanneer deskundigen van externe bureaus hierbij betrokken zijn, is het schadeloket 1,42 euro kwijt tegenover elke uitgekeerde euro voor schadeherstel.