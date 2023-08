Mensen bezorgd dat anderen in misinformatie trappen

Andere mensen kunnen niet omgaan met verkeerde informatie die online te vinden is. Die overtuiging hebben veel Nederlanders. Zo'n 48 procent is bezorgd over de gevolgen van misinformatie op internet, maar meer dan driekwart is ervan overtuigd dat ze zelf wel in staat zijn om zulke onjuiste berichten te herkennen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft onderzoek gedaan naar misinformatie. Volgens de rondgang controleren mensen zelf niet alles wat ze online tegenkomen, "omdat dit tijd en moeite kost". Mensen maken zich ook zorgen over kunstmatige intelligentie, ze weten niet zeker "of zij in de toekomst ook nog in staat zullen zijn foutieve of misleidende informatie te herkennen". Een kleine meerderheid is voor het inperken van de vrijheid van meningsuiting om schadelijke informatie tegen te gaan. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat mensen bezorgd zijn over de omgangsvormen online. Ze zijn bang dat beledigingen, bedreigingen en haatdragende berichten gevolgen in de echte wereld krijgen. Een groot deel is voor maatregelen om zulke berichten tegen te gaan. Het SCP vroeg mensen ook naar politieke onderwerpen. Meer dan de helft vindt dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland, ongeveer zes op de tien mensen verwachten economische malaise. Een minderheid heeft vertrouwen in het kabinet en de Tweede Kamer. Ook is er weinig vertrouwen in de Europese politiek, maar de meeste mensen willen wel dat Nederland lid blijft van de Europese Unie. Iets meer dan de helft is voor toetreding van Oekraïne, maar dan wel op de voorwaarde dat het land voldoet aan de eisen daarvoor. Het onderzoek, dat donderdag naar buiten is gebracht, is in april gehouden onder ruim 3400 Nederlanders.