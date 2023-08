Deze Europese landen sturen de meeste asielzoekers terug

We horen en lezen vooral hoeveel vluchtelingen naar ons land toe komen voor onderdak, maar die blijven niet allemaal. Ook in andere landen wordt een behoorlijk aantal op bevel van de bevoegde autoriteiten teruggestuurd. De verschillen tussen de EU-lidstaten zijn echter groot. Zo vertrekken er bijna even veel uit Duitsland als uit Zweden, terwijl dat laatste land véél minder asielzoekers opvangt.

In absolute zin zet Frankrijk de meeste vluchtelingen uit, namelijk 14 procent van het totaal in de EU, gevolgd door Duitsland met 13 procent, maar dit zijn ook de twee grootste landen van unie. Daarna komt Zweden al, dat goed is voor 10 procent van het totale aantal uitzettingen. Opvallender: Zweden stuurt meer dan een kwart van de mensen die asiel aanvraagt in het land, weer terug. Nederland staat een beetje in het midden van de lijst: vorig jaar zijn er 3565 mensen teruggestuurd.

De grootste groepen die in 2022 de opdracht kregen om terug te keren naar hun land van herkomst zijn Algerijnen, Marokkanen en Pakistanen.