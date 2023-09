Steeds meer gepensioneerde leraren voor de klas: “Het geeft me energie en houdt me scherp”

Het lerarentekort wordt met het jaar ernstiger, zeker in de randstad. Landelijk is er een tekort van zo'n 9700 basisschoolleraren. Dit betekent dat een op de tien banen niet ingevuld worden. Scholen zetten daarom steeds vaker gepensioneerden voor de klas.

Het is één van de vele creatieve oplossingen om het lerarentekort op te vangen. Maar liefst een op de negen kinderen is het nieuwe schooljaar begonnen zonder leraar. En het bevalt de ervaren pensionado's vaak maar al te goed. Neem nou Anneke van der Zwaan (74) uit Rotterdam. Ze heeft 50 jaar ervaring als juf, was zes jaar met pensioen, maar staat nu weer een of twee dagen voor de klas.

“Als ik blijf zoals ik nu ben, waarom zou ik dan niet doorgaan?"

“Het is toch heerlijk als je met die kinderen bezig kan zijn?", vertelt ze aan Editie NL. "Het geeft me energie en houdt me scherp." Ze is niet direct in dienst bij de school, waardoor ze geen bureaucratische handelingen of teamoverleg hoeft uit te voeren. "Vergaderingen en administratie hoef ik niet te doen. Daardoor is het vol te houden als je gepensioneerd bent. Als ik blijf zoals ik nu ben, waarom zou ik dan niet doorgaan?"

Het aantal actieve leraren van 65 jaar en ouder is explosief gegroeid in de laatste tien jaar; van 110 in 2012 naar zo'n 2500 in 2022, blijkt uit cijfers van DUO. “Er zijn zat mensen die het beroep leuk vinden en door willen. Vroeger keken scholen niet naar die groep, maar nu is het mogelijk dankzij het lerarentekort", zegt onderwijsdeskundige Martijn Meeter van de VU. "Het helpt enorm dat deze mensen al jarenlang in het onderwijs gewerkt hebben."