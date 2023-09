Hongkong en andere miljoenensteden zetten zich schrap voor tyfoon

Kuststeden in het zuiden van China zetten zich vrijdag en zaterdag schrap voor de komst van tyfoon Saola. In Hongkong zijn vrijdag onder meer winkels en de beurs gesloten. Hetzelfde geldt in de middag voor buurstad Shenzhen, waar eveneens miljoenen mensen wonen. In Guangzhou (Kanton), dat nog iets verder landinwaarts ligt, zijn net als in Hongkong en Shenzhen de scholen vrijdag dicht. Het zuidwestelijker gelegen Macau verwacht zaterdagmorgen de hoogste tyfoonwaarschuwing te moeten afgeven. Saola gaat gepaard met windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur en bereikt vrijdag aan het einde van de dag Hongkong. Het kan een van de krachtigste tyfoons worden die sinds 1949 de kust van de provincie Guangdong hebben aangedaan. En boven de Zuid-Chinese Zee en de Grote Oceaan zijn nog twee grote stormen in ontwikkeling, waarvan een al orkaankracht heeft bereikt. Hongkong verwacht zware regens en hevige wind. Ook zal het water tot zaterdag aanzienlijk stijgen met kans op overstromingen, al kan het zijn dat het oog van de tyfoon niet aan land komt.