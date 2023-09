Kamerleden Lilian Helder (PVV), Nicki Pouw-Verweij (JA21) en Derk Jan Eppink (JA21) stappen per direct over naar de BBB van Caroline van der Plas. Dat is vrijdagmiddag bekendgemaakt op een partijbijeenkomst, waar Mona Keijzer als nummer 2 en premierskandidaat is gepresenteerd. Met de overstap van de drie Kamerleden heeft de BBB nu vier zetels in de Tweede Kamer, tot en met aankomende Kamerverkiezingen in november.