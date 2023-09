Adviseur Zelensky: droneaanvallen op Rusland zullen toenemen

Het aantal Oekraïense droneaanvallen op Russische bodem neemt de komende periode alleen maar toe, zei Mychajlo Podoljak, een adviseur van president Zelensky, vrijdag. Hij sprak over een fase van de oorlog "waarin de vijandelijkheden geleidelijk worden overgebracht naar het grondgebied van de Russische Federatie". Oekraïne heeft ook de aanvallen op door Rusland bezette gebieden in Oekraïne opgeschroefd, uitgevoerd door "agenten" of "partizanen", zei Podoljak. Volgens de topadviseur worden de aanvallen steeds vaker gelanceerd vanaf Russische bodem. Eerder op vrijdag stelden de Oekraïense inlichtingendiensten al dat droneaanvallen op een Russische vliegbasis nabij de grens met Estland en Letland vanaf Russisch grondgebied werden gelanceerd. De afgelopen weken zijn de droneaanvallen op Rusland sterk toegenomen in omvang en frequentie.