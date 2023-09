Zelensky weerspreekt kritiek over te trage opmars

Het Oekraïense leger meldt dat de troepen verder oprukken in de richting van Melitopol in de zuidelijke regio Zaporizja. President Volodymyr Zelensky weersprak zaterdag kritiek vanuit het Westen over een te trage opmars. "Ondanks alles en ongeacht wat iedereen zegt, rukken we op", schreef Zelensky op Telegram. Afgelopen week uitten anonieme Amerikaanse ambtenaren hun frustratie over het in hun ogen te langzame offensief en een mogelijk verkeerde strategie van Oekraïense kant. De Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maliar meldde donderdag ook successen in het tegenoffensief tegen Rusland, nadat eerder in de week de verovering van de plaats Robotyne de weg vrijmaakte voor een opmars richting het zuiden, naar de Krim.