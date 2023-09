Rusland: vier Oekraïense legerboten vernietigd

Rusland heeft op maandag naar eigen zeggen vier militaire boten vernietigd die op de Zwarte Zee Oekraïense troepen transporteerden. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie via de berichtendienst Telegram. Het zou gaan om vier snelle boten van Amerikaanse makelij, die onderweg waren naar het Tarkhankut-schiereiland in het uiterste westen van de Krim. Volgens Moskou werden ze onder vuur genomen door vliegtuigen. Op 30 augustus zou Rusland bij een vergelijkbare aanval ook al vier boten met vijftig Oekraïense soldaten aan boord hebben uitgeschakeld. De berichten uit Rusland kunnen niet onafhankelijk worden geverifieerd. Eerder op maandagochtend zei het Russische ministerie Defensie dat het een Oekraïense aanval met drones had afgeslagen op de Zwarte Zee. Zaterdag had Oekraïne met onbemande vliegtuigen het gemunt op de brug tussen de Krim en het Russische vasteland. Kyiv wil het door Rusland in 2014 ingenomen landsgedeelte heroveren.