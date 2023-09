Advocaat Ficq doet namens 3000 mensen aangifte tegen Chemours

Advocaat Bénédicte Ficq heeft namens zo'n 3000 mensen aangifte gedaan tegen chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht. Doel van de massa-aangifte is om alle leidinggevenden van Chemours en voorloper DuPont te vervolgen voor het lozen van schadelijke PFAS-stoffen en daarmee het in gevaar brengen van de gezondheid van mensen. Ficq overhandigde alle papieren persoonlijk aan het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie in Amsterdam, dat zich onder meer bezighoudt met de bestrijding van milieucriminaliteit.

"Het is een hele stapel. Ik ga ze persoonlijk afgeven, ook om zichtbaar te maken hoe groot het probleem is", zei Ficq vorige week al. Sindsdien kreeg ze nog eens zo'n vierhonderd aangiftes binnen.

De duizenden aangiftes zijn gericht op alle "feitelijk leidinggevers" van DuPont en Chemours sinds 1962. Ficq en alle indieners willen dat zij worden aangeklaagd voor het "opzettelijk en wederrechtelijk" in de bodem, de lucht of het oppervlaktewater brengen van een stof, in dit geval het schadelijke PFOA en GenX. Daar staat een mogelijke gevangenisstraf op.