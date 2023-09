Minder asielaanvragen dan vorig jaar, doemscenario uit beeld

Nederland krijgt minder asielaanvragen dan vorig jaar. Vorige week zijn zo'n 1000 aanvragen van asielzoekers en nareizigers geregistreerd. In dezelfde week vorig jaar waren er ongeveer 1500 aanvragen. Een week eerder kwamen er 800 verzoeken binnen, tegenover 1300 een jaar ervoor, maar dat verschil kwam voor een deel door een technische storing.

Sinds het begin van dit jaar zijn nu bijna 30.000 asielaanvragen geregistreerd, komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar stond de teller begin september op ruim 31.000 aanvragen. Tot begin augustus liep het aantal aanvragen redelijk gelijk aan vorig jaar.

Het kabinet kwam in april met een prognose die uitging van ruim 70.000 asielaanvragen over heel 2023. Als dat schema was uitgekomen, zouden er nu ongeveer 47.000 asielaanvragen moeten zijn geweest, bijna twee derde meer dan het huidige aantal.