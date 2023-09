Justitieminister België verder in knel na plassen over politieauto

Plassen tegen een politieauto op de verjaardag van de justitieminister van België brengt de minister verder in het nauw. Beelden van het incident wekken de indruk dat minister Vincent Van Quickenborne toch op de hoogte was van het wangedrag van zijn verjaardagsgasten, terwijl hij dat in alle toonaarden ontkent. Bezoekers van Van Quickenbornes verjaardagsfeest drie weken geleden plasten meermaals tegen een bij diens huis geparkeerde politieauto. De politie reageerde verontwaardigd. De minister, die mede over de politie gaat, sprak zijn afkeuring uit maar hield vol dat het hem was ontgaan. Daarover rijzen nieuwe vragen nu omroep VRT beelden heeft bemachtigd van die augustusavond. De plassende gasten lijken lachend foto's en filmpjes te hebben gemaakt van hun strapatsen met de lege en open politiewagen, waar ze ook even in gaan zitten. Een paar uur later komt ook de minister naar buiten. Op de stoep bekijkt hij samen met een feestganger schaterend zijn telefoon en doet hij alsof hij gaat plassen. Daarna loopt hij naar de politieauto en doet hij de deur open. Opheldering Van Quickenborne blijft erbij dat hij van niets wist. "Uit gebaren afleiden dat hij op de hoogte was, is interpretatie", zegt zijn departement. Het Openbaar Ministerie laat weten dat het onderzoek nog niet is afgerond. De politievakbonden eisen opnieuw opheldering. Vakbondsman Carlo Medo spreekt van "verantwoordelijkheid nemen en zijn conclusies trekken". De politie bewaakt het huis van Van Quickenborne extra sinds misdaadbendes het op hem hebben voorzien. Daarom moest de liberale minister eerder zelfs enige tijd onderduiken.