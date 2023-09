Presidentsvrouw Jill Biden besmet met corona

Jill Biden, de vrouw van de Amerikaanse president Joe Biden, is besmet met het coronavirus. Het Witte Huis meldt dat Jill "milde symptomen" heeft en maandag positief testte. Joe Biden heeft ook een coronatest gedaan, maar deze kwam negatief terug. De 72-jarige Jill Biden blijft volgens de verklaring van het Witte Huis thuis in Delaware. Vorige zomer raakte het presidentiële paar al besmet met Covid-19. In de VS, maar ook in Europa, steeg het aantal coronabesmettingen in augustus. Mogelijk heeft de lichte toename te maken met de opkomst van een nieuwe versie van het virus. Die heet EG.5, maar wordt ook wel Eris genoemd.