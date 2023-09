Ruim kwart meer asielaanvragen in EU in eerste helft 2023

- In de eerste helft van 2023 zijn er bij Europese landen 519.000 asielaanvragen binnengekomen. Dat is 28 procent meer dan in de eerste zes maanden van 2022, meldt persbureau AFP op basis van cijfers die het Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA) dinsdag vrijgeeft. Als het aantal asielaanvragen bij de 27 EU-lidstaten en landen als Zwitserland en Noorwegen in hetzelfde tempo doorgaat, krijgt Europa in 2023 er meer dan 1 miljoen te verwerken. Dat zou het grootste aantal sinds 2016 zijn, toen bijna 1,25 miljoen asielaanvragen binnenkwamen. Nederland krijgt juist minder asielaanvragen dan vorig jaar, zo bleek maandag nog uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tot dusver kwamen in 2023 bijna 30.000 asielaanvragen binnen, vorig jaar stond de teller begin september op ruim 31.000.