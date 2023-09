Kiesraad: minder partijen geregistreerd dan bij vorige verkiezing

Zeventig politieke partijen zijn geregistreerd bij de Kiesraad. Ze zouden dus onder die opgegeven naam kunnen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Het zijn er minder dan bij de vorige gang naar de stembus. In 2021 waren 89 namen geregistreerd, waarvan 37 uiteindelijk meededen aan de verkiezingen.

Dat het aantal geregistreerde partijen is gedaald, komt onder meer doordat de partijen die bij de vorige Kamerverkiezingen geen geldige kandidatenlijst hadden ingeleverd, na de verkiezingen zijn geschrapt uit het overzicht. Volgens de Kiesraad speelt ook mee dat het nu om tussentijdse verkiezingen gaat. Dan registreren minder partijen zich. In 2010 waren bijvoorbeeld 61 partijen geregistreerd, maar na de val van het eerste kabinet-Rutte in 2012 daalde dat naar 48.

De Kiesraad heeft nu de laatste zestien namen geregistreerd. Het gaat bijvoorbeeld om de Democratische Vrijheidspartij, de Politieke Partij voor Basisinkomen en Wilhelmus van Nassauwe, maar ook de politieke partij Wij doen niet meer mee aan politiek heeft zich aangemeld. Eerder registreerde de Kiesraad enkele andere nieuwkomers, waaronder Nieuw Sociaal Contract, de partij van Kamerlid Pieter Omtzigt. Op de lijst stonden al de bekende partijen uit de Tweede Kamer, maar bijvoorbeeld ook de Piratenpartij, Jezus Leeft en Splinter.

Blanco lijst

GroenLinks en PvdA willen met een gezamenlijke lijst meedoen aan de Kamerverkiezingen, onder de naam GroenLinks-PvdA. Omdat de partijen zelf al geregistreerd staan onder hun eigen naam, hoeft de gecombineerde naam niet apart te worden aangemeld. De nieuwe naam staat dus ook niet in het overzicht van de Kiesraad.

De volgende stap op weg naar de Kamerverkiezingen is op 9 oktober. Dan moeten partijen hun kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen inleveren bij de Kiesraad. Die beslist op 13 oktober welke partijen en kandidaten deelnemen aan de Kamerverkiezingen. Partijen die nu niet geregistreerd staan, kunnen ook nog meedoen aan de verkiezingen, maar dan als blanco lijst. Op het stembiljet staat dan niet hun naam, maar alleen een nummer. Volgens de Kiesraad komt dit niet vaak voor.