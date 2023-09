Broekers-Knol waarnemend burgemeester Bloemendaal

Oud-staatssecretaris en voormalig voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol (76) is door de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Bloemendaal. De provincie Noord-Holland meldt dat Broekers-Knol op 2 oktober begint. De huidige burgemeester, Elbert Roest (D66), kondigde begin dit jaar zijn afscheid aan. Zijn termijn loopt in september af. Hij wordt volgend jaar 70, en op die leeftijd moeten burgemeesters met pensioen. Een sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester moet opnieuw worden gedaan, omdat de selectie van geschikte kandidaten bij een eerste ronde te beperkt was. Broekers-Knol was na de verkiezingen voor Provinciale Staten dit jaar verkenner, eerste informateur en eerste formateur voor de coalitievorming in de provincie Noord-Holland. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten bestaat uit de BBB, VVD, PvdA en GroenLinks. Broekers-Knol was tussen 2013 en 2019 voorzitter van de Eerste Kamer. Tussen juni 2019 en januari 2022 was ze namens de VVD staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.