Weer kopstuk Europese Commissie op weg naar andere baan

- De Europese Commissie verliest opnieuw een kopstuk. Na Frans Timmermans is ook de Deense Eurocommissaris Margrethe Vestager, die verantwoordelijk was voor het belangrijke Europese mededingingsbeleid, op weg naar een nieuwe baan. Vestager legt haar werk voor de commissie voorlopig neer omdat ze voorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB) wil worden. De Belgische Eurocommissaris Didier Reynders, eveneens een liberaal, neemt haar taken over. De 55-jarige Deense had al sinds 2014 de eerlijke concurrentie op de gemeenschappelijke Europese markt onder haar hoede. Ze groeide uit tot de schrik van Big Tech en deelde miljardenboetes uit aan grote Amerikaanse internetbedrijven als Apple en Google. Ze won zo ook in Brussel aan invloed en was sinds 2019 een van de vicevoorzitters van de commissie. Geduchte concurrent Om zich helemaal te kunnen richten op haar kandidatuur, neemt Vestager nu onbetaald verlof, laat ze weten. Om EIB-voorzitter te worden moet ze nog wel afrekenen met een geduchte concurrent, de Spaanse minister Nadia Calviño. Mocht ze die strijd verliezen, dan zou ze op haar oude post kunnen terugkeren. Afgelopen zomer verloor de commissie ook al tweede man Frans Timmermans. Hij werd lijsttrekker van de combinatie PvdA-GroenLinks.