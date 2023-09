Gemeenten niet opgewassen tegen groeiende drugscriminaliteit

Om de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit tot een succes te maken, is jaarlijks 250 miljoen euro extra nodig, waarschuwen onderzoekers. Dat meldt Trouw. Vooral de lokale recherche en gemeenten komen nu geld en mankracht tekort.

Of het nu de jeugd-boa is, de sociaal rechercheur of een leerplichtambtenaar: gemeenteambtenaren in allerlei functies krijgen te maken met ondermijnende criminaliteit en jongeren die daarnaar afglijden. Maar veel gemeenten hebben daar onvoldoende geld en menskracht voor. Daarvoor waarschuwt oud-burgemeester van Tilburg Peter Noordanus (PvdA) in het plan Naar een pact voor de rechtsstaat 2.0, dat hij schreef met hoogleraar Pieter Tops en criminoloog Edward van der Torre.

Volgens de onderzoekers moet het nieuwe kabinet komende jaren structureel 250 miljoen euro extra steken in de aanpak van (drugs)criminaliteit. Naast extra aandacht voor de drugsimport via de havens en de drugsproductie in de grensregio's, moet van dat bedrag 50 miljoen euro naar de veiligheidsorganisatie van Nederlandse gemeenten. Ook zijn er volgens de onderzoekers de komende jaren duizend lokale rechercheurs extra nodig.