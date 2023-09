Amsterdamse fietser steeds banger in verkeer

Amsterdammers worden steeds banger in het verkeer. Vooral snelle elektrische fietsen zorgen voor een gevoel van onveiligheid. Bijna de helft van de fietsers neemt soms een omweg om een gevaarlijk kruispunt te mijden. Dat meldt Het Parool.

Uit het recentste onderzoek dat databureau Cyclomedia jaarlijks uitvoert, blijkt volgens de krant dat nog maar 59 procent van de Amsterdamse fietsers zich veilig voelt in het verkeer. Een jaar geleden was dat nog 72 procent.

Het tanende gevoel van veiligheid in het verkeer is slecht nieuws voor de stad. In veel beleidsmaatregelen geldt de fiets als de oplossing voor mobiliteitsproblemen die het gevolg zijn van de steeds drukker wordende stad: de gemeente kan het zich niet permitteren dat mensen afhaken als fietser. Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) zegt dan ook dat de veiligheid voor fietsers moet worden verbeterd.