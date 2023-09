Brand in kliniek vlakbij Rotterdam, gebouw ontruimd

In een kliniek in het Zuid-Hollandse Poortugaal waar psychiatrisch patiënten zitten die mogelijk als gevolg van hun aandoening met justitie in aanraking zijn geweest, is woensdagavond brand uitgebroken. Het gebouw aan de Kijvelandsekade is ontruimd. De psychiatrische patiënten worden opgevangen elders op het terrein van de kliniek, meldt de veiligheidsregio. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle.

Een woordvoerster van de brandweer zegt dat de brand ontstond in een gebouw naast de tbs-kliniek, waar eveneens psychiatrische patiënten worden behandeld. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Hoeveel is nog onduidelijk, aldus de woordvoerster. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.