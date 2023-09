Brussel vraagt Nederland uitleg over bagatelliseren boerenfraude

De Europese Commissie vraagt Nederland opheldering over berichten dat het haar zou hebben voorgelogen over de omvang van subsidiefraude door boeren. Maar het dagelijks EU-bestuur wil nog geen conclusies trekken of vooruitlopen op eventuele strafmaatregelen.

Het ministerie van Landbouw bagatelliseerde tegenover de Europese Commissie de omvang van fraude door Nederlandse boeren met EU-subsidies, meldden onder meer Trouw en De Groene Amsterdammer in samenwerking met onderzoeksplatform Investico woensdag. Boeren gaven meer grond op dan ze bezaten. Zo streken ze ten onrechte meer subsidie op en mochten ze meer mest gebruiken. Het ministerie wist volgens de onthullers dat dit wijdverbreid was, maar ontkende dat tegenover de commissie.

"We staan in contact met de relevante autoriteiten in Nederland om meer te weten te komen over deze specifieke zaak", zegt een woordvoerder van de commissie. "We moeten eerst de feiten vaststellen en daarna zullen we zien welke stappen gepast zijn."

De commissie wijst er wel op dat de EU-lidstaten de taak hebben om toezicht te houden op de EU-landbouwsubsidies. Zij houdt dan weer in de gaten of de EU-landen dat goed uitvoeren.