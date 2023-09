Frankrijk volgt Duits voorbeeld met goedkope treinabonnementen

De Fransen kunnen vanaf volgende zomer voor rond de 50 euro een pas kopen waarmee ze een maand lang in Frankrijk met de trein kunnen reizen. Transportminister Clément Beaune heeft gezegd dat het gaat om onbeperkt reizen met intercitytreinen of de regionale treinen die onder de naam TER bekend zijn. In de hogesnelheidstreinen TGV zal de maandpas niet geldig zijn. Beaune zei dat hij is geïnspireerd door het Duitse voorbeeld met speciale passen voor goedkoop treinreizen. Beaune gaat nog bekijken of het mogelijk is dat dezelfde treinpas ook te gebruiken zal zijn voor gratis openbaar vervoer in grote steden. De Franse regering wil het gebruik van de spoorwegen bevorderen en heeft eerder dit jaar maatregelen genomen om het aantal binnenlandse vluchten terug te dringen. In Duitsland hebben de federale regering en de deelstaten al een populaire goedkope treinpas ingevoerd. Die kost de overheden naar schatting 3 miljard euro per jaar. Het is nog niet bekend wat de Franse treinpas de overheid gaat kosten.