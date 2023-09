Griekse veerbootpassagier overlijdt na duw van schip: Vier bemanningsleden aangeklaagd

De kapitein en drie bemanningsleden van de Griekse veerboot de Blue Horizon moeten voor de rechter verschijnen vanwege de dood van een 36-jarige passagier. Een van de bemanningsleden zou de man in het water hebben geduwd toen hij na vertrek de boot alsnog wilde betreden.

Er zijn beelden gedeeld op sociale media waarop te zien is dat passagier Andonis Kargiotis in de haven van Piraeus wordt tegengehouden door de zeelui, waarna hij nogmaals probeert op het schip te komen, schrijft The Guardian. Dan duwt een bemanningslid hem in het water tussen de wal en het schip. De kustwacht haalt de man bewusteloos uit het water, maar hij overleeft de idiote actie niet. Uit autopsie blijkt dat Kargiotis is verdronken.

Gisteravond zijn honderden mensen bijeengekomen in de haven van Piraeus om hun proteststem te laten horen en de overleden man te herdenken.

Eén bemanningslid wordt beschuldigd van moord, twee anderen van medeplichtigheid. De kapitein moet zich verantwoorden voor ernstige schendingen van de scheepvaartregels. Niemand van de bemanning deed iets om de man te helpen toen hij in het water lag. Dit wordt hen ernstig kwalijk genomen.